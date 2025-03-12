Öldürülen Sevcan'ın babasından acı itiraf

Antalya'da iki aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı katleden Halit Can Sakman'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Sakman, olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim." dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yeniden hastaneye götürülen Sakman, tedavisi tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecek.

Kızıyla damadının bir bakımevinde çalışırken tanıştıklarını aktaran Demir, “Bana gelip, ‘Baba ben bir çocuğu seviyorum, tanıştırmak istiyorum’ dedi. Ben de kabul ettim. Çocuğu getirdi, tanıştırdı. Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Bunlar gittikten sonra kızımı çağırıp ‘Bu sana yaramaz, yapma’ dedim.” diye konuştu.

Acılı baba Günay Demir, kızının evliliğine razı olmadığını ancak çok sevdiği için kabul ettiğini belirtti.

KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONULMUŞ Diğer yandan Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

﻿"OTOGARA GÖTÜRÜP GÖNDERDİM"



Kızının kendisini dinlemediğini belirten Demir, “Kızımı çok sevdiğim için benim de elimden bir şey gelmedi. Daha sonra işten ayrıldığını ve Antalya’da iş bulduğunu, gideceğini söyledi. Kızımı göndermeyeceğimi söyledim. O çocuk da istifa etmiş beraber Antalya’dan iş ayarlamışlar." diye konuştu.



Kızının orada farklı hastanelerde farklı lojmanlarda çalışıp birbirlerini görmeyeceklerini söylediğini aktaran baba, "Otogara götürüp kızımı gönderdim ama kırgınlığımdan ve kızgınlığımdan üç ay konuşmadım. Olaydan bir gün önce de görüştük, neşesi yerindeydi, çok mutlu olduğunu söylüyordu. Çarşamba günü Antalya’ya gideceğimi, eksikleri olup olmadığını sordum. Düğün ve nişan yapmadıkları için beraber bir organizasyon yapacaktık." dedi.

NE OLMUŞTU?



9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda Halit Can Sakman, iki ay önce evlendiği eşi Sevcan Sakman'ı satırla katletmişti.