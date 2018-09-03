İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeşil" kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.



Teröristlerden birinin, 2011'de PKK/KCK'ya katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeşil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.



Ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme gibi toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.



Ayrıca teröristin, Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 kişinin, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017'de Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasındaki karayolu üzerinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

