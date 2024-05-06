Öldürülüp kuyuya atılan Gina’nın davasında karar belli oldu

Kilis’te kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cesedi bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan 9 yaşındaki Gina Mercimek’in ölümüne ilişkin davada karar belli oldu. Mahkeme heyeti, küçük kızın öldürülmesi olayında tutuklu yargılanan Hüseyin Boğuç’a müebbet hapis cezası verirken, Azittin Altunöz’ün ise beraatine hükmetti.

Öldürülüp kuyuya atılan Gina’nın davasında karar belli oldu

’te öldürülüp kuyuya atılan küçük Gina’nın davasında karar belli oldu.

İlkokul öğrencisi Suriye uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023’te okuldan çıktıktan sonra Okçular Mahallesi’ndeki evine dönmedi. Yakınları arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin arama yaptığı sırada kaybolan kızın yakınları, mahalledeki komşuları Hüseyin Boğuç’un hareketlerinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine Boğuç’un evine giren polisler, bahçedeki su kuyusunda boynuna briket bağlanmış halde Gina’nın cesedini buldu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside de küçük Gina'nın cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gina’nın cesedinin bulunduğu evin sahibi Hüseyin Boğuç ile arkadaşı Azittin Altınöz gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheliler hakkında canavarca hisle insan öldürme, çocukların cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Öldürülüp kuyuya atılan Gina’nın davasında karar belli oldu - 1

1 MÜEBBET, 1 BERAAT

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 5’inci duruşmasında tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz salonda hazır bulunurken, Hüseyin Boğuç ise kaldığı cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Duruşmada ayrıca öldürülen Gina’nın ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Boğuç ve Altınöz önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını söyleyip, tahliyelerini istedi.

Savcılık mütalaasında kamu adına her iki sanığın da kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, çocukların Cinsel İstismarı, kasten Öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme, sanıklardan Hüseyin Boğuç hakkında çocuğa karşı ve suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme suçundan müebbet hapis, diğer suçlardan ise ayrıca toplamda 42 yıl hapis cezası, Azittin Altınöz hakkında ise beraatına karar verdi.

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