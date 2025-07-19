Öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı
Düzce'de Ahmet Karabulut uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 3 taksi değiştirerek kaçan şüpheli Y.T. saklandığı tuvalette yakalandı.
Düzce'de sağlık merkezi önünde işlenen cinayetin zanlısı güvenlik kamerası takibiyle yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi.
Sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından 3 taksi değiştirerek kaçtığı tespit edilen Y.T. polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı.
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