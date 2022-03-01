"Öleceksin" diyerek 18 yerinden bıçakladı

Kayseri'de bir koca, boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçakladı.



Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işe giden Fatma Çakır(45), boşanma aşamasındaki eşi Ali Çakır ile sokakta karşılaştı.

Çıkan tartışmada Ali Çakır(47), kendisini aldattığını öne sürerek Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ali Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"RASTGELE BIÇAĞI SALLADIM"



Savcılık ifadesinde, eşinin ailesi tarafından tehdit edildiği için yanında bıçak taşıdığını söyleyen Ali Çakır, "Eşimin eve erkek aldığını öğrendim. Bunu kendisine sorduğum da 'Bu benim özelim, sen bana karışamazsın' dedi. Olay günü, 5 bin lira para verdim. Bana hakaret etti, 20 bin lira istedi. Hakaret etmeye devam edince kendimi kaybettim. Rastgele bıçağı salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın ardından Ali Çakır hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında şikayetçi Fatma Çakır, hazır bulundu. Cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti nedeniyle hastanede tedavi gören sanık Ali Çakır ise duruşmaya katılamadı.

Saldırı sonrası Fatma Çakır'ın boynunda derin yara izi oluştu.

"KÜL TABLASI FIRLATTI, ÇENEM KIRILDI"



Duruşmada Ali Çakır'ın ikinci eşi olduğunu belirten Fatma Çakır, şunları söyledi:



"'Eve dost alıyormuşsun' dedi. Hakaretler etti, tartıştık ve bana kül tablası fırlattı. Bu yüzden çenem kırıldı. Telefonumu, 15 bin liramı, takılarımı ve eşyalarımı alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı aldım. Aralık ayında boşanma davası açtım. Sabah evden çıkıp tramvay durağına giderken arkamdan birisi seslendi. Maskesini indirdi. Kocam olduğunu anladım."



"ÖLECEKSİN' DEDİ"



Karşılaşma anını anlatmaya devam eden Çakır "'Telefonunu ve paranı getirdim' dedi. 5 bin lira verdi. 'Hakkını helal et' dedi. 'Neden' dedim. Beni öldürmeye geldiğini söyleyip, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' dedi. Montunun iç cebinden bıçak çıkardı, 'Yapma' dedim. 'Öleceksin' dedi. 18 yerimden bıçakladı. Bağırmaya başladım" dedi.



Saldırıyı ayırmak isteyen vatandaşlara da, eşinin ölüm tehditleri savurduğunu söyleyen kadın, "Sağ boynumdan bıçakladı. Kendimden geçmişim. O da karakola teslim olmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.



Çakır'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın hastanede tedavi görmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"18 YERİMDEN BIÇAKLADI"



Adliye çıkışı açıklama yapan Fatma Çakır, "'Namus meselesi' diyerek beni öldüreceğini söyledi. Beni 18 yerimden bıçakladı. 10 gün yoğun bakımda yattım. Daha sonra Rabbime çok şükür ki, iyileştim" diye konuştu.



"KADININ NAMUSU ORTADA DEĞİLDİR"



Sanığın cezalandırılmasını isteyen Fatma Çakır "Başıma geleceğini düşünmedim. Kadının namusu ortada değildir. Türk adaletine güveniyorum. Müebbet almasını istiyorum. Savcım, devletim böyle şahısları ortaya çıkartmasın ki; başka kadınlara, genç kızlarımıza zarar vermesin" ifadelerini kullandı.