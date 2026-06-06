Babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadı

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, müstakil evden gelen kötü koku dramı ortaya çıkardı.

Olay Cevat Şakir Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Bek'ten birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü koku üzerine durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz halde buldukları Veysel Bek'in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Bek'in zihinsel engelli olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki oğlu A.B'nin de bu süreçte evde yaşamaya devam ettiği anlaşıldı.

İki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bek'in son olarak bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bek'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.