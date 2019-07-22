Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşamını yitiren 40 günlük Asel Kiraz'ın cenazesi, ailesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı'ndan alındı.
Baba Haşim Kiraz'ın tabutunu kucağında taşıdığı bebeğin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mezarlığın çocuk bölümünde toprağa verildi.
Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Haşim ve Türkan Kiraz çiftinin bebeği Asel Kiraz'ın boğazına dün bir cisim kaçmış, ailenin durumu fark ederek hastaneye gittiği sırada bebeğin babasının kucağında hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı
Anadolu AjansıTürkiye
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğin cenazesi defnedildi. Acılı baba küçük çocuğun cesedini kucağında taşıdı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşamını yitiren 40 günlük Asel Kiraz'ın cenazesi, ailesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı'ndan alındı.