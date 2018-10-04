Sakarya'da bir doktor hasta yakınları tarafından darp edildi.
Olay sabah saatlerinde, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde meydana geldi.
Ölen bir hastanın yakınlarıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada Cevrioğlu, hasta yakınları tarafından darp edildi. Doktorun yardımına hastanede bulunan polis ekipleri yetişirken, doktoru darp eden hasta yakınları yakalandı.
Sağlık raporu alan doktor Cevrioğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.