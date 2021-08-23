Olimpiyat yıldızları Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Beştepe'de ağırladı.

Sporculara seslenen Erdoğan, Tokyo 2020'nin Türkiye açısından ilklere sahne olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Madalya sayısı itibariyle Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandığımız olimpiyatlar olmuştur. Tokyo 2020 sadece madalya açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar açısından da tarihe geçmiştir" dedi.



Türkiye'nin ilk defa olimpiyatlarda jimnastik ve okçulukta madalya kazandığını da hatırlatan Erdoğan, özellikle Mete Gazoz'un okçuluk branşında kazandığı altın madalyanın büyük bir önemi olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mete'ye farklı bakıyorum. Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz, okçulukta bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur" diye konuştu.



Türkiye'nin her olimpiyatta başarı çıtasını daha da yükselttiğini belirten Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Tokya'da elde edilen başarının üzerine çıkılacağını söyledi.