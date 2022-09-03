Oltasına 3 metrelik köpek balığı takıldı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Balıkçı, fotoğrafını çektiği köpek balığını yeniden denize saldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 14:32

Oltasına 3 metrelik köpek balığı takıldı

Çanakkale Boğazı'nda avlanan bir balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Teknesiyle boğazda balık avına çıkan Hakan Karakaş, oltasını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltaya balık vurduğunu fark eden Karakaş, misinayı çekmeye başladığında iğnenin ucunda köpek balığı olduğunu fark etti.

Cep telefonuyla yaklaşık 3 metre boyundaki camgöz cinsi köpek balığını görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaşan Karakaş, oltasından kurtardığı balığı denize saldı.

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