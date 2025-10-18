Oltaya balık değil insan kafatası takıldı!

İzmir'de denizde balık tutan bir kişinin oltasına insan kafatası takıldı. Kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaşın kancasına takıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından incelenen ve deforme olduğu belirlenen , kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

