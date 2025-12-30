Oltasındaki balığa yaklaşan kediyi tekmeleyip denize fırlattı

İstanbul'un Pendik ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.

Pendik sahilinde iddiaya göre balık tutan bir kişi, oltadan çektiği balığa bir kedinin yaklaşması üzerine kediyi ayağıyla tekmeleyerek denize attı.

Denize atılan kedi, can havliyle sudan çıkmayı başararak sıcak bir yer aradı.

“BİR KİLO DEĞİL, İKİ KİLO BALIK VERİRDİK”

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Güneyli, “O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz.” dedi.

“BİR DAHA BURADA BALIK TUTMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Olayın kamera kayıtları izlendikten sonra durumun fark edildiğini söyleyen Güneyli, "Eğer o kişiyi burada görseydik tepkimizi gösterirdik. Bir daha burada balık tutmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Buradan duyuyorsa, bu taraflara bir daha gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.