Oltasını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu

Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Beytullah Kılıç (30), Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'nde balık tuttuğu sırada oltası takıldı.



Oltasını kurtarmak için girdiği gölette bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.