Oltu'da işçi servisi aracı kaza yaptı: Çok sayıda işçi yaralı

Erzurum'dan Oltu Çuval Fabrikası'na işçi getiren servis otobüsü Başbağlar Köyü mevkisinde sabah saat 07.00 sularında kaza yaptı. Muhittin Savaş yönetimindekiservis aracı, yağmur nedeniyle ıslanan asfalt yolda kayarak kontrolünü kaybetti. Otobüs, ters dönerek yol kenarındaki tepeye çarparak durdu. Kazada Doğan Özkan (23) olay yerinde hayatını kaybederken kazadaki diğer 11 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ise Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası yapılan incelemelerde otobüsün lastiklerinin kışlık ve yeni olduğu belirlendi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.