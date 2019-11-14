Ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in eşine yurtdışı yasağı

İstanbul Tophane'de ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'e yurtdışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi.

Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçının eşi Winberg, ikinci kez Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İsveç uyruklu Winberg, dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte emniyete geldi.

7 ELEKTRONİK EŞYA İLE İLGİLİ SORU

Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen Winberg'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Winberg'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.

YENİDEN İFADESİNE BAŞVURULABİLİR

Emniyette yaklaşık 3 saat ifade veren Winberg'e soruşturma tamamlanana kadar yurtdışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Bu, genç kadının "şüpheli" olduğu anlamına gelmediği; ifadesine yeniden başvurulabileceği için yasağın konulduğu belirtiliyor.

HASTANE KAYITLARI MERCEK ALTINDA



Emniyet yetkilileri tarafından "intihar" olarak değerlendirilen olayla ilgili Mesurier'in ruhsal sorunlarıyla gittiği hastane ve doktor kayıtları da inceleniyor.

HİZMETÇİNİN İFADESİ ALINDI



Öte yandan olayın meydana geldiği gece evde bulunduğu öğrenilen Merih adlı hizmetçinin de polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi. Evin alt katında bağımsız bir bölümde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.



ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARATÇI NASIL ÖLDÜ?



KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI



Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.



Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor.



Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.