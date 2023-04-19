Ölü bulunan Mehtap bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı: Nasıl öldüğünü bilmiyorum

Geçen 8 Nisan’da merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ayşegül T. (30), itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açınca evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Anne Ayşegül T., olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından anne tutuklandı.

BEBEK ÇÖP POŞETİNDE BULUNDU



Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini iddia etti.

Komşu, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi." diye konuştu.

"Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı." ifadelerini kullanan komşuyu İtfaiye yetkilileri de doğruladı.



"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNEDİYORDUM"



Annenin emniyetteki ifadesinde, “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” dediği öğrenildi.