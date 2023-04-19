Ölü bulunan Mehtap bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı: Nasıl öldüğünü bilmiyorum

Geçen 8 Nisan’da merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ayşegül T. (30), itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açınca evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Anne Ayşegül T., olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından anne tutuklandı.
BEBEK ÇÖP POŞETİNDE BULUNDU
Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini iddia etti.
Komşu, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi." diye konuştu.
"Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı." ifadelerini kullanan komşuyu İtfaiye yetkilileri de doğruladı.
"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNEDİYORDUM"
Annenin emniyetteki ifadesinde, “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” dediği öğrenildi.
"ÇOCUĞUMUZDA GELİŞİM GERİLİĞİ VARDI"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli baba Suat T.'yi geçtiğimiz günlerde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli babanın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından baba da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
CENAZE TESLİM ALINMADI
8 Nisan'da ortaya çıkmadan bir hafta önce öldüğü değerlendirilen bebeğin otopsisi tamamlandı. Bebeğin cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından 11 gün geçmesine rağmen teslim almak için hiçbir başvuru yapılmadığı ortaya çıktı. 3 gün daha bebeğin cansız bedeninin teslim alınmaması halinde savcılık kararı ile defnedileceği bildirildi.