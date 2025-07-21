Ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün evinden intihar notu çıktı

İstanbul'da Bakırköy'de evinde ölü olarak bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün ölmeden önce ablasına bıraktığı not ortaya çıktı.

Ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün evinden intihar notu çıktı

Evinde eden yarış spikeri Esen Gök'ün ablasına bıraktığı not ortaya çıktı.

Evde, Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım." yazılı bir not bulundu.

SON YAYININDA "BİR HAFTALIK MÜSAADE İSTİYORUM" DİYEREK İZNE AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

Gök'ün Tay TV'de 11 Temmuz Cuma gün gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne çıktığını belirterek, "Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak." dediği ortaya çıktı.

Ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün evinden intihar notu çıktı - 1

Nazilli Yavuz Selim Camisine getirilen Gök için cenaze namazı kılındı.

Gök'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün evinden intihar notu çıktı - 2

Kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Yarış spikeri ölü bulundu

Yarış spikeri ölü bulundu

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