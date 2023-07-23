Ölü sandığı akrep hastanelik etti

Batman’ın Sason ilçesinde evinin önünde gördüğü akrebi ölü sanıp eline alan vatandaş, akrebin ısırmasıyla hastanelik oldu. Tedavi altına alınan adam, 9 saat süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Ölü sandığı akrep hastanelik etti

Sason'un Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Teyfik Kahraman, kapının önünde gördüğü akrebi ölü sandığı için eline alarak atmaya çalışırken, ısırılarak hastanelik oldu.

Akrebi kapı önünde hareketsiz vaziyette gördüğünü belirten Kahraman, "Akrebi ölü sanarak ıslak mendille elime alarak dışarı atmak istedim. Elime alma hamlesi esnasında kuyruğunu döndürmesiyle baş parmağımdan ısırması bir oldu.” dedi

Vakit geçirmeden hastaneye gittiğini anlatan Kahraman, yaklaşık 9 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi.

Kahraman’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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