Ölü sandığı akrep hastanelik etti

Sason'un Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Teyfik Kahraman, kapının önünde gördüğü akrebi ölü sandığı için eline alarak atmaya çalışırken, ısırılarak hastanelik oldu.



Akrebi kapı önünde hareketsiz vaziyette gördüğünü belirten Kahraman, "Akrebi ölü sanarak ıslak mendille elime alarak dışarı atmak istedim. Elime alma hamlesi esnasında kuyruğunu döndürmesiyle baş parmağımdan ısırması bir oldu.” dedi



Vakit geçirmeden hastaneye gittiğini anlatan Kahraman, yaklaşık 9 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi.



Kahraman’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.