Ölüdeniz'de feci olay: Rus paraşütçü yaşamını yitirdi

Fethiye Ölüdeniz'deki Babadağ'dan atlayış yapan Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov, kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

Rus uyruklu pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, 'de bulunan Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı.

Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü.

Ölüdeniz'de feci olay: Rus paraşütçü yaşamını yitirdi - 1 Rus paraşütçünün düştüğü alan diğer paraşütçüler tarafından görüntülendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

