Ölüdeniz'de feci olay: Rus paraşütçü yaşamını yitirdi

Muğla'da Rus paraşütçü kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz'de bulunan Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı.

Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü.

