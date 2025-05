Ölüdeniz’de plajlarda sezon hareketliliği başladı

Turkuaz rengiyle adeta kartpostalları andıran denizi, incecik kumsalı ve doğa harikası manzarasıyla tatilcileri cezbeden Ölüdeniz, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fethiye’de yer alan ve dünyanın en güzel plajlarından biri olarak anılan Ölüdeniz’de yaz sezonu yüzünü gösterdi. Mayıs ayının ortasında havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahilde aldı. Plajı dolduran turistlerle, bölgedeki işletmeler de yaz sezonuna giriş yaptı. Plajın keyfini çıkaran tatilcilerden bazıları 22 derece olarak ölçülen turkuaz suların keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. İstanbul’dan Ölüdeniz’e 40 yıldır tatil için geldiklerini belirten Mete çifti ise, böyle bir denizin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.



İstanbul’dan Fethiye’ye tatil için gelen Nesrin Mete, Ölüdeniz’in vazgeçilmez adreslerinden biri olduğunu belirterek, "Ölüdeniz’i çok seviyoruz. Deniz hastasıyım ama deniz henüz daha soğuk. Sabah saatlerinde girdik, ancak ikinci kez girmek için düşünceliyim. İstanbul’da yaşıyoruz, her sene Nisan’da geliyoruz. Normalde Nisan’da açıyorduk sezonu. Bu sene biraz serin olduğu için geç geldik. Fethiye’yeEekim ayına kadar sürekli gelip gidiyoruz" dedi.



"BÖYLE BİR DENİZ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"



Ölüdeniz tutkunu bir diğer isim olan Adem Mete ise su sıcaklığının yüzmeye engel olmadığını belirterek, "Deniz benim için muhteşem. Sıcak, soğuk, dalgalı, dalgasız hiç fark etmez. Özellikle Ölüdeniz benim bir numaralı tercihim. 40 senedir her yaz İstanbul’dan gelirim. Böyle bir deniz dünyanın hiçbir yerinde yok. Deniz şu an o kadar soğuk değil. Yüzdükçe insan ısınıyor ama zaten buz gibi de değil" şeklinde konuştu.