Ölüler üzerinden 100 milyon liralık tapu vurgunu

Ankara'nın Çubuk ilçesinden akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı.



Bir tapu memuru, devir işlemleri sırasında gönderilen evraktan şüphelendi ve inceleme sırasında tapunun sahte olduğu ortaya çıktı.



Suç duyurusu üzerine savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Yapılan takip ile bir tapu memurunun arşivden Osmanlı döneminden kalan, hayatını kaybetmiş ve mirasçısı olmayan kişilerle yurt dışında yaşayan kişilerin arazi ve taşınmazlarını belirlediği, bilgileri de bir müteahhit ile paylaştığı ortaya çıktı.



SAHTE TAPU HAZIRLIĞI



Çete içerisinde yer alan bir emlakçının da müteahhitten gelen bilgilerle devir işlemleri için sahte tapu hazırladığı belirlendi.



Tapuların üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinden sonra da satışı yapıldı.



ADIM ADIM TAKİP



Soruşturma kapsamında Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çete üyelerini adım adım izledi. Şüphelilerin yaptıkları her işlem ve tapu binasındaki hareketleri kaydedildi.



100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK



Tapu memuru ve müteahhitin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.



100 milyon liralık vurgun yapan çetenin 8 üyesi, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlarından tutuklandı.



Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.