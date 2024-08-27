Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza

İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Mart ayında aynı yerde meydana gelen kazada biri çocuk 4 kişi ölmüştü.

Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza

'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.

Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza - 1

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Otobüs, son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza - 2

FACİA BU KEZ UCUZ ATLATILDI

Bu yılın mart ayında aynı yerde meydana gelen kazada ise yine bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarpmıştı. Kontrolden çıkan TIR yanında seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrilmişti.

Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza - 3

Otomobil hurdaya dönmüştü. Faciaya neden olan kazada iftara giden aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi

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