Ölüm geçidi! Aynı yerde 5 ay sonra ikinci kaza

İstanbul 'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Otobüs, son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

FACİA BU KEZ UCUZ ATLATILDI



Bu yılın mart ayında aynı yerde meydana gelen kazada ise yine bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarpmıştı. Kontrolden çıkan TIR yanında seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrilmişti.

