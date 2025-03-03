Ölüm havuzuna 15 yıl istendi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Berat (7), Baran (8) ve Batuhan (11) Sağın kardeşleri yutan ölüm havuzuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Olayın meydana geldiği dönem Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Ahmet Özgen ölümlerinden sorumlu tutuldu.

Üç kardeş 4 Ekim 2023 tarihinde oyun oynamak için evden ayrılmışlardı.

Kayıp ihbarı üzerine çocukların son görüldükleri yerde arama çalışması başlatıldı. 33 saat sonra bir inşaatın temeline dolan su birikintisi içinde Sağın kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ KUSURLU BULUNDU



Bilirkişi raporunda, dönemin Sancaktepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen’in kusurlu olduğu belirtildi. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi.



Sağın kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Sancaktepe Belediyesi’nde olay tarihinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan şüpheli Ahmet Özgen’in şantiyedeki temel boşluğa yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su birikintisinin alınması yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

Özgen'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

