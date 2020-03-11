'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi

İstanbul'da 25 Ekim 2019 tarihinde 11 adrese operasyon düzenleyen polis, 11'i kadın toplam 20 şüpheli gözaltına aldı.

Çetenin liderliğini 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D.'nin yaptığı belirlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş, bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan toplam 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.



"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan yargılanan ve hapis cezası alan Saide D.'inin geçtiğimiz ay İstanbul Bölge idare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildiği öğrenildi.

