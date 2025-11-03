''Ölüm yolu'' ve ''Cehennem azabı'' isimleriyle de biliniyor: Tehlikeli noktaya ziyaretçi akını
Muğla'nın Ula ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi öneme sahip olan 9 kilometrelik Sakar rampası, tehlikeli yapısıyla bilinse de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Rodos seferi esnasında 100 bin kişilik Osmanlı ordusunun Rodos'a ilerlerken indiği bu rampanın, dik eğimi ve keskin virajları sebebiyle ‘Ölüm yolu' ya da ‘Cehennem azabı' gibi isimlerle anıldığı, zamanla ise ‘Sakar Rampası' olarak biliniyor. Deniz seviyesinden 670 metre yüksekliğe çıkılan 9 kilometrelik rampada, 4'ü çok keskin U viraj olmak üzere çok sayıda keskin viraj bulunuyor.
Çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın yaşandığı rampada 2004 yılında dönemin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından uzun süren çalışmalar sonrası iki şeritten dört şeride çıkarıldı.
Yolun tehlikeli yapısı ve keskin virajları nedeniyle 100 bin kişilik Osmanlı ordusu iniş esnasında zorluk yaşaması üzerine Rodos seferinden dönen Osmanlı askerlerinin Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile bu güzergâh yerine Köyceğiz yolu Elmalı Mahallesi üzerinden Ula istikametini tercih ettikleri de tarihî kaynaklarda yer alıyor.
Bugün modern ulaşım hâline getirilmiş olsa da, rampanın özellikle virajlı bölümleri sürücüler için hâlâ dikkat tehlikeli olmaya devam ediyor.
Özellikle Akyaka kavşağına gelmeden önceki U virajları, bu yolu ilk defa kullanan sürücüler tarafından tehlike arz ediyor. Buna rağmen, Sakar Rampasının seyir teraslarından izlenen Gökova Körfezi manzarası, bu zorlu yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Yolun belli noktalarında bulunan araç park ceplerinde duran araçlardaki vatandaşlar, bölgedeki seyir noktalarından Gökova Körfezi manzarasını fotoğraflıyor.