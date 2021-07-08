Ölümden dönen kadının pasaportuna özel hastane el koydu

İstanbul Küçükçekmece'de eşi tarafından 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özbekistan uyruklu kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

Özbekistan vatandaşı Dilsuz Berdieva, çalıştığı işyerine gelen eşiyle tartışmaya başladı.

Eşi Furkat Süyerov, önce kavgayı ayırmaya çalışan işyeri sahibine, sonra da Berdieva'ya bıçakla saldırdı.



Berdieva, ''Bana saldıracağını hiç düşünmedim elinde bıçağı almaya çalıştım. Sırtıma bıçağı vurmaya başladı. 3-4 bıçağı yedim yere düştüm sonrasını hatırlamıyorum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

6 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI



17 bıçak darbesi alan Özbek kadın 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.



Ancak iddiaya göre tedavi gördüğü hastane 90 bin liralık fatura ödenmediği için Berdieva'nın pasaportuna el koydu.

''PASAPORTUMA EL KOYDULAR''



Hastane daha sonra indirim yaptı ama Özbek kadın masrafları karşılayabilecek durumda değil.



Hastanede 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastanenin kendisine 90 bin TL fatura çıkardığını savunan Berdieva, “Benim pasaportum hastanedeymiş onu almak için gittik. 90 bin TL ücret koydular önüme. Patron bu kız o parayı nasıl bulacak diye kızdıktan sonra ücreti 12 bin TL’ye düşürdüler. Pasaportumu vermediler. Bir kağıt imzalattılar bu parayı verdikten sonra pasaportu veririz dediler. 3 tane çocuğum var memleketteler” dedi.