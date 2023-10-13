Ölümden kıl payı kurtuluş: Beşinci kata erzak taşıyan ip koptu

Esenyurt’ta beşinci kata erzak taşıyan halatın ipi kopunca altında duran adam ölümden döndü.

Esenyurt Depo Durağı mevkii'nde oturan bir kişi, beşinci kattaki evine aldığı erzakları yukarı çekmek için demir sepete koydu. O sırada binanın dışından akrabası ile hava almaya çıkan Ümit Uçar, malzemelerin altında sohbet etmeye başladı.



Yukarı çıkarılmaya çalışılan erzakların ipi koparken malzemeler ise Uçar’ı adeta milim mesafe ile sıyırarak yere düştü.

Az bir fark ile ölümden dönen ve yerde kalan Ümit Uçar, arkadaşlarının yardımı ile yakındaki bir sandalyeye oturdu. Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Uçar’ın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi.