Ölümden kıl payı kurtuluş | Yere düşen kadın yaralandı

İstanbul'da kaldırımda yürürken ayağı takılarak yere düşen kadın, seyir halindeki yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölümden kıl payı kurtuluş | Yere düşen kadın yaralandı

 Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü. 

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi. 

Ölümden kıl payı kurtuluş | Yere düşen kadın yaralandı - 1

Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen bir kadının, yürürken ayağı takıldı, yola düştü.

Bu sırada seyir halindeki minibüse çarpan kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredekiler, kadının yardımına koştu.

Ölümden kıl payı kurtuluş | Yere düşen kadın yaralandı - 2

Hafif şekilde yaralanan kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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