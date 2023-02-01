Ölümden kıl payı kurtuluş | Yere düşen kadın yaralandı

İstanbul Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi.

Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen bir kadının, yürürken ayağı takıldı, yola düştü.



Bu sırada seyir halindeki minibüse çarpan kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredekiler, kadının yardımına koştu.

Hafif şekilde yaralanan kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.