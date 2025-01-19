Ölümden saniyelerle kurtuldu! Kağıthane’de kamyonun damperi devrilip balkona girdi

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU Dairenin balkonunda maddi hasar meydana gelirken, binadakiler panik yaşadı. Damperin devrildiği anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Damper devrildiği sırada kamyonun yanından geçerek binanın yan tarafına yürüyen bir kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Balkonundan altından geçerek binanın yanına doğru yürüyen kişi son anda kurtuldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüye idari işlem uygularken, zabıta ekipleri ise balkondaki hasarla ilgili inceleme yaptı.

"EVİNE KAMYON GİRMİŞ DEDİLER'



Olayla ilgili konuşan ev sahibi Birgül Çiğdem, "Olay sırasında ben işteydim. Bizim bu ara sokağa yol yapılırken, kamyon kendi kendine damperi kaldırmaya başlamış. Burada hafif bir tümsek olduğu için bizim balkona vuruyor ve kamyon yan kayıyor. Kaydığı gibi balkonu götürüyor. Binada da tesadüfen yengem ve yeğenim varmış. Onlar çok korkmuştu, beni aradılar. Evine kamyon girdi dediler." dedi.