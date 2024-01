Ölümle burun buruna gelen 95 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Ocak saat 06.55 ve 08.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen ve tehlikede olan göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.



Ekipler, aynı gün saat 15.00 sıralarında, Karaburun ilçesinde de iki adet can salı içerisinde bulunan göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye gitti. Yine Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salları içerisindeki 33 göçmen de Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.