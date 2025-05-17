Ölümle dans: Saatte 280 kilometre hız yaptı

Kentte bir motosiklet sürücüsü farklı tarih ve yerlerde trafikte yaptığı kural ihlallerini, motosikletinin ön tekerini kaldırarak gidişini sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Sürücünün paylaştığı videolarda hız göstergesinin zaman zaman saatte 280 kilometreye kadar ulaştığı, seyir halindeki araçların arasından geçtiği, 200 kilometrenin üzerindeki süratle giderken motosikletinin ön tekerini kaldırarak seyrettiği ve kural ihlalleri yaparak diğer sürücüleri de tehlikeye attığı hareketler yaptığı görüldü.