Ölümle sonuçlanan bisiklet kazalarında artış: Bir haftada dört can kaybı

Bisikletliler, kazaların önüne geçmek için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söylüyor. Ankara'da Berkan Kobal, İstanbul'da Metin Ekici, Çorum'da 12 yaşındaki Edanur Yılmaz ve Samsun'da Gizem Yeniay kazalara kurban giden isimler arasında yer aldı. Artan kazalar bisiklet sürücülerinin yollarda yaşadığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. 27 Ağustos'ta Ankara'da hızla gelen bir araç o esnada bisiklet süren triatlon sporcusu Berkan Kobal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 52 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Türkiye 'de son bir haftada dört bisiklet sürücüsü trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

O anda arkadaşının yanında olan Barış Topçu, kazayı NTV'ye şu sözlerle anlattı:

"Ben kaldırıma attım kendimi Berkan benim üzerimden uçarak kaldırıma düştü. Berkan'a vuran araç dirseğime sıfır bir şekilde geçti. Kontrolsüz şuursuz sorumsuz bir sürücü saat sabahın altı çeyreğinde geldi ve arkadaşımı bu hayattan kopardı."



Evli ve bir çocuk babası Berkan Kobal'ın ölümüne sebep olan sürücü ifadesinin alınmasının ardından önce serbest bırakıldı ardından yeniden gözaltına alındı.



Topçu, "Sadece adalet istiyoruz bundan sonra bunları yaşamak istemiyoruz. Ben bisiklete binmeye korkuyorum artık." dedi.

''CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI''

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise, kazaların azalması için eğitim verilmesini ve cezaların artırılması gerektiğini söylüyor.

Suyabatmaz "Yasalarda trafik kazalarında bisikletlileri koruyacak Avrupa Birliği'ndeki gibi ağır cezalar maalesef ülkemizde yok. Avrupa'da çarptığınız an ehliyetinizi kaybediyorsunuz bu kadar ciddi bir olay. Şehir içlerinde tüm Avrupa'da hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Bu konuda da çalışma yapılması gerekiyor." diye konuştu.



UZMANLAR BİSİKLETLİLERİ UYARIYOR

Murat Suyabatmaz "Gece görünür olmak güvende olmak demektir. Gündüz de neon ve açık renkler giymek çok önemli." sözleriyle de bisikletlileri uyardı.

