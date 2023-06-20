Ölümle biten botoks için 9 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül yaşamını yitirmişti.

Solmazgül’ün ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda, otopside her iki kalçada enjeksiyonlara bağlı pikürler, bu bölgede cilt altında kanama ve yağlı madde birikimi görüldüğüne yer verildi.



Otopsi sırasında alınan akciğer, böbrek ve kalp dokusu örneklerinin incelemesinde yabancı cisim ile uyumlu yağ embolisi (damar tıkanıklığı) bulguları tespit edildiği belirtildi.

"EMBOLİ SONUCU ÖLÜM MEYDANA GELDİ"



Ayrıca kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, tüm bu bilgi ve bulgular doğrultusunda kişinin ölümünün yağ (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan) embolisi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.



Raporda Kübra Boyraz'a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi.



Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.



DOKTORUN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Davada savcı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Solmazgülün, sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, ancak Solmazgül’ün kanına ve akciğerine kimyasal ve toksikolojik maddelerin karışması nedeniyle gelişen komplikasyon nedeniyle yaşamını kaybettiği belirtildi.



Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporu dikkate alındığında sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümünde kusurlu oldukları bildirildi.



Sanıklardan Doğruya’nın yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen mütalaada, Öner Özsoyeri'nin eylemine uyan "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Duruşma sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

