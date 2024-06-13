Ölümler artıyor | İstanbul'da kene var mı? Belediyeden açıklama

Havaların ısınmasıyla birlikte kene sayılarında artış yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte de büyükşehirlerde akıllara kene tehlikesi geliyor. Belediye yetkilileri ise İstanbul'da kenelerin kırım kongo virüsünü taşımadığını açıkladı.

Ölümler artıyor | İstanbul'da kene var mı? Belediyeden açıklama
Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm

Sivas’ta kene kabusu: Art arda üçüncü ölüm

Haberi Görüntüle

Haber: İlkay Dikici

Havalar ısındı keneler ortaya çıktı.

Acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı. Anadolu'daki artan kene vakaları akıllara İstanbul'da da benzer bir durumun olup olmadığı sorusunu getirdi.

Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını söylese de hem keneyle hem sivrisinekle mücadele iki ay erken başldı.

Vücutta kene ile karşılaşıldığı zaman uzmanlar tedbirli olunmasını öneriyor.

Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

HASTANEDE ÇIKARILMALI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimi çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmanına sebep olabilir." dedi.

Kenenin açık bildiği her yere yapışabileceğini de sözlerine ekleyen Akhan, pantolon gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Ölümler artıyor | İstanbul'da kene var mı? Belediyeden açıklama - 1

BELEDİYENİN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ekipler 611 personelle risk barındıran noktaları ilaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, kentteki kenelerin şu anda kırım kongo virüsünü taşıma özelliğinin olmadığını vurguladı.

Yine de tedbir olması gerektiğini ifade eden Eryiğit, "Kene ihbarı bize geldikten sonra o alanda ilaçlama yapılır." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

7 hastasına cinsel saldırıdan tutuklanan doktora 153 yıla kadar hapis istemi

7 hastasına cinsel saldırıdan tutuklanan doktora 153 yıla kadar hapis istemi

Mezarlıklarda bayram temizliği

Mezarlıklarda bayram temizliği

Resmi Gazete'de bugün (13 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (13 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...