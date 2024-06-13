Ölümler artıyor | İstanbul'da kene var mı? Belediyeden açıklama

Haber: İlkay Dikici



Havalar ısındı keneler ortaya çıktı.



Acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı. Anadolu'daki artan kene vakaları akıllara İstanbul'da da benzer bir durumun olup olmadığı sorusunu getirdi.



Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını söylese de hem keneyle hem sivrisinekle mücadele iki ay erken başldı.



Vücutta kene ile karşılaşıldığı zaman uzmanlar tedbirli olunmasını öneriyor.



Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.



HASTANEDE ÇIKARILMALI



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimi çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmanına sebep olabilir." dedi.



Kenenin açık bildiği her yere yapışabileceğini de sözlerine ekleyen Akhan, pantolon gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.