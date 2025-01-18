Ölümler Gaziantep’e mi sıçradı? Evinde ölü bulunan adam için sahte içki iddiası

Gaziantep’te bir kişi evinde ölü bulundu. Sami Günebakan isimli kişinin, sahte içki kaynaklı yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Günebakan’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu netleşecek.

Ölümler Gaziantep’e mi sıçradı? Evinde ölü bulunan adam için sahte içki iddiası
Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı!

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı!

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’te evinde ölü bulunan bir kişinin, nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sami Günebakan’a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla eve giren ekipler, Günebakan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Ölümler Gaziantep’e mi sıçradı? Evinde ölü bulunan adam için sahte içki iddiası - 1

Sahte içki kullandığı için öldüğü öne sürülen Günebakan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da kaynaklı art arda ölümler yaşanmıştı.

Kentte son dört günde ölenlerin sayısı 38’e yükselmişti.

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