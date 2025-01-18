Ölümler Gaziantep’e mi sıçradı? Evinde ölü bulunan adam için sahte içki iddiası

Gaziantep ’te evinde ölü bulunan bir kişinin, sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Olay, gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sami Günebakan’a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, Günebakan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Sahte içki kullandığı için öldüğü öne sürülen Günebakan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul’da sahte içki kaynaklı art arda ölümler yaşanmıştı.



Kentte son dört günde ölenlerin sayısı 38’e yükselmişti.