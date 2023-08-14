Ölümlü kavşak kazasında 2 dakika 50 saniye ayrıntısı

Kamera görüntülerinin incelenmesiyle, Günal çiftinin bulunduğu otomobilin kontrolsüz kavşaktan geçmek için 2 dakika 50 saniye boyunca beklediği, hareket eder etmez de kazanın yaşandığı belirlendi.



ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST KALDI



Anne ve babalarının kontrolsüz kavşaktan geçerken hayatını kaybettiğini, kazada aşırı hızdan kaynaklı karşı araç sürücüsünün de kusuru olduğunu ve fren izi dahi bulunmadığını belirten Emrah Günal ve Ayşenur Kara, kazanın ardından yürütülen savcılık talebi ile sürücü Doğan Can K. hakkında mahkemece tutuklama kararı verildiğini söyledi.



Emrah Günal ve Ayşenur Kara, "Bu tarihten 12 gün sonra bu şahsın tahliye edilmesi bizim acımızı daha da artırdı. Biz kazada anne ve babamızı kaybettik. Ölen 2 canın bedeli 12 gün içeride kalması mıdır? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Biz yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz. En azından 1 ay tutuklu kalması gereken karşı araç sürücüsünün sebep olduğu 2 canın bedeli 12 gün içeride kalmak olmamalı." dedi.