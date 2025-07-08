Fatma Zehra Kınık davasında yeni gelişme: Batın'ın babası şikayetini geri çekti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz 2024'te 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralanmış, arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki (17) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Heyet, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ü ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



BABA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ, ANNENİN ŞİKAYETİ SÜRÜYOR



Davanın karar bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunan baba Serdal Barlasçeki, Fatma Zehra Kınık'tan şikayetçi olmadığını bildirildi.

Baba dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesinin ise şikayeti devam ediyor.