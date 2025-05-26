Ölümlü kaza davası: Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası

İstanbul'da otomobiliyle 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın cezası belli oldu.



Olay geçen yıl 9 Temmuz günü yaşandı.



Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarpmıştı.



TALİ YOLDAN ANA YOLA ÇIKARKEN VURDU



Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanık Fatma Zehra Kınık'ın tali yoldan ana yola girdiği sırada Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı ve arkasında Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosiklete çarptığı belirtildi.



Çarpmanın etkisiyle motosikletin savrularak kaldırıma çıktığı, yayalar Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik'e çarptığı kaydedildi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Motosiklet sürücüsü Öztürk ve yayalar yaralanırken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki'nin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı.



Olayla ilgili kolluk görevlilerinin düzenlediği trafik tespit tutanağına göre Fatma Zehra Kınık'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-A maddesine göre kural ihlali yaptığı, çocuk yaştaki Yavuz Selim Öztürk'ün Karayolları Trafik Kanunu'nun aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak olan 52/1-B maddesini ihlal ettiği ve kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Mütalaada Yavuz Selim Öztürk'ün kaskının takılı olmadığı ve A1 sürücü ehliyetinin olduğu, Batın Barlasçeki'nin ise kaskının olmadığı, B sınıfı sürücü belgesinin olduğu, olay sırasında sürücülerin alkolsüz olduğu aktarıldı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kınık’ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi.

Diğer sanık Yavuz Selim Öztürk hakkında ise ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

