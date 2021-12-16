Ölümlü kazada alkollü sürücüye tahliye

İstanbul Kartal'da arkadan çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.



Kaza 18 Eylül'de meydana geldi. Sanık Enver Ocaklı'nın idaresindeki otomobil, Kadıköy istikametinde Cengiz Şen'in kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı hastanede 1 Ekim'de hayatını kaybetti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ocaklı'nın kaza saatinden yaklaşık 6,5 saat sonra alınabilen kan numunesinde alkol oranının 0,64 promil olduğu kaydedildi.



İddianamenin değerlendirme kısmında bir saatte 0,15 oranında alkolün vücuttaki etkisini kaybetmesi dikkate alınarak sanık Ocaklı'nın olay sırasında 1.54 promil oranında alkollü sayılacağı öne sürüldü.



Görgü şahitleri ve olay yeri inceleme sonuçlarına göre sanık Ocaklı'nın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine kanaat getirilen iddianamede, sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede tutuklu sanık Ender Ocaklı'nın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ender Ocaklı'nın adli kontrol şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.



TAHLİYEYE TEPKİ



Cengiz Şen'in eşi Emel Şen sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Emel Şen, "Eşimin sıfır kusurlu olduğunu karşı tarafın 8'de 8 kusurlu olduğunu, alkollü araç kullandığını, daha önceden alkolden ehliyetini kaptırmış olduğunu öğrendik" dedi.



"YİNE BİRİNİN CANINI YAKABİLİR"



Kaza sonrası sanığın yanındaki kişiyle yer değiştirmeye çalışmasının yargıyı yanıltmak olduğunu belirten Şen, şöyle devam etti:



"Alkollü araba kullanmak zaten başlı başına bir trafik canavarlığı ve ehliyeti yok. Yani saatli bir bomba gibi şu an dolaşıyor. Bir güvencesi yok tekrardan araba kullanmayacağına dair, bir garantisi yok. Yine birinin canını yakabilir, yine bir aile yok olabilir. Yine bir çocuk babasız kalabilir. Yetim kalabilir. Burada buna dikkat çekmek istiyorum, bence burada bir açık var, bunun üzerine gidilebilmeli. Bunla alakalı kamu vicdanına uygunsuz olduğu düşüncesindeyim."



"NERDEN BİLEBİLİRDİ Kİ?"



Eşinin 18 yıllık motosiklet kullanıcısı olduğunu, motosikletçilerin giymesi gereken bütün ekipmanlarını giydiğini vurgulayan Emel Şen, "Nereden bilebilirdi ki, alkollü bir sürücü ona arkadan çarpacak? Eşim normalde sürat yapmazdı, dikkatliydi. Bütün tedbirlere rağmen dikkatsiz, alkollü, ehliyetsiz ve bunun gibi belki binlercesi daha var İstanbul trafiğinde" dedi.girebilirsiniz.