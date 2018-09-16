Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saat 01.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaza meydana geldi.



Hasan Kılıçal yönetimindeki otomobil ile Burak Arslan (26) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, Burak Arslan ağır yaralandı.



Yardıma koşanlardan bir vatandaş, motosiklet sürücüsüne "Kendini bırakma ne olur" diye moral vermeye çalıştı. Otomobil sürücüsü Hasan Kılıçal da yaralı sürücüye müdahale edilirken, "Ben de motor kullanıyorum. En çok korktuğum kaza başıma geldi" diye konuştu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Burak Arslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Gözaltına alınan, kontrollerinde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hasan Kılıçal, polis merkezine götürüldü.