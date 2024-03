Ölümlü motokurye kazasında alkollü sürücüye 9 yıl hapis talebi

Alkollü araba kullanırken ölümlü kazaya karışan Can Karaoğul'a istenen ceza belli oldu.



Kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna yer verildi. Bilirkişi raporuna göre sürücü Can Karaoğul’un tamamen kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede şüpheli Can Karaoğul’un 2.37 promil alkollü olduğu kaydedildi.



9 YIL HAPİS TALEBİ



İddianamede şüphelinin 2.37 promil alkollü iken kazaya sebebiyet verdiği, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 maddeden kusurlu davranışları bulunan sürücünün herhangi bir kaza anında kazayı önleyebileceğine güvenerek hareketine devam ettiği vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Karaoğul’un "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



NE OLMUŞTU?



Üsküdar D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza sonrasında gözaltına alınan cip sürücüsü Can Karaoğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.