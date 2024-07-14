Ölümün kıyısından saniyelerle döndü, zarar gören motosikletine üzüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada genç motosiklet sürücüsü adeta ölümün kıyısından döndü.

Ölümün kıyısından saniyelerle döndü, zarar gören motosikletine üzüldü

Önüne çıkan araca çarpan motosikletli, metrelerce fırlayıp karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ölümden dönen sürücünün motosikletinin halini görünce üzüldüğü anlar da yer aldı.

Kumluca'da geçtiğimiz gün meydana gelen kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı motosiklet ile bir araç çarpıştı. Motosikletli sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kavşakta önüne çıkan araca çarpan motosikletli, metrelerce fırlayıp karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ölümden dönen sürücünün motosikletinin halini görünce üzüldüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

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