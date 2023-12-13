Ölümünden 6 gün sonra çantası ağaçta bulundu

"BURADA BİR ÜST GEÇİT YOK"



Gamze Gürel'in çantası, 6 gün sonra kaza yerine 10 metre uzaklıktaki ağaçta bulundu. Kazadan sonra kızına ait bir eşya bulabilmek için her gün olay yerinde arama yapan Abbas Gürel, refüjdeki ağaçta kızının çantası ve cep telefonu şarj aletini görünce jandarmaya haber verdi.



Jandarma ekibi, aracın çarpması ile fırlayan çantayı önce sopayla almaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bir jandarma personeli, ağaca tırmanıp, çantayı ve şarj aletini aldı. Jandarmadan kızının eşyalarını tutanakla teslim alan Abbas Gürel, duygusal anlar yaşadı.



"DAVA AÇACAĞIM"



Gürel, "Buranın 150-200 metre ilerisinde lojmanlar var, orada insanlar oturuyor. Benim kızım gayet normal bir şey yapmış; buradan otobüs durağından inmiş, karşıya geçmek istemiş. Burada bir üst geçit yok, bir ışık yok, hiçbir şey yok." dedi.



Yetkililerden bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen Gürel, "Suçlu olanlara gerekirse dava açacağım. Benim kızım öldü, başkalarının kızları da ölmesin diye düşünüyorum. Gencecik bir insan, şu an toprağın altında. Benim kızıma vuran insana ev hapsi cezası vermişler. Kızımın çantasını buldular, çok duygulandım, ağladım. Yapacak hiçbir şey yok, hiçbir şey diyemiyorum." diye konuştu.