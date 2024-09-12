Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğdu ancak yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi. 4 aydır hastanede tedavi gören bebek ameliyatlar geçirdi ancak durumu kötüleşti. Ailenin iddiasına göre, sağlık çalışanlarından biri, kataterin yanlış takıldığını ve bu nedenle bebeğin ayağının kesilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

"ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARIYORUM"



Ömer Garip'in babası Muhammed Garip, "4 Ağustos'ta beni aradılar çocuğun ayağı enfeksiyon kapmış dediler. Oradaki bir yetkili dedi ki 'Biz bu çocuğa yanlışlıkla kateter taktık bu hale geldi.' Kamera kayıtları da var orada. Gerçeği katater takıldıktan bir hafta sonra öğrendik. Çocuğumun hakkını arıyorum. Başka bir hastaneye sevk olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.



Anne ve baba hastanede doktor ve sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Hastane beyaz kod verdi, aileden şikayetçi oldu.



Anne Nurgül Mustafa, "Hastaneye durumunu öğrenmek için gittim. 'Sen utanmadan nasıl geliyorsun yanıma, sen bizi şikayet etmişsin.' dediler. Ben haklıyım dedim sonra 'Beyaz kod verin gitsin dedi doktor.' Bağırdım, çağırdım hastaneden çıkarmak istiyorum dedim. Kadın bana 'Anne olsaydın da 30 hafta karnında tutsaydın bunlar yaşanmazdı.' dedi Bunu nasıl bana diyorsun dedim. Bunu demesi beni şok etti." diyerek yaşadıklarını anlattı.