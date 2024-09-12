Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

26 haftalıkken dünyaya gelen Ömer bebek, 4 aydır İstanbul Güngören'deki özel hastanede tedavi görüyor. Ancak ailenin iddiasına göre bebeğin ayağı yanlış uygulama nedeniyle kaybedilme riskiyle karşı karşıya. Anne babası, Ömer'in başka sağlık kuruluşuna sevk edilmesini istiyor ancak bebeklerini bir türlü hastaneden alamıyor. NTV'den Melike Şahin'in özel haberi...

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

Ömer Garip 12 Mayıs'ta 26 haftalıkken dünyaya geldi.

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğdu ancak yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi.

4 aydır hastanede tedavi gören bebek ameliyatlar geçirdi ancak durumu kötüleşti.

Ailenin iddiasına göre, sağlık çalışanlarından biri, kataterin yanlış takıldığını ve bu nedenle bebeğin ayağının kesilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması - 1

"ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARIYORUM"

Ömer Garip'in babası Muhammed Garip, "4 Ağustos'ta beni aradılar çocuğun ayağı enfeksiyon kapmış dediler. Oradaki bir yetkili dedi ki 'Biz bu çocuğa yanlışlıkla kateter taktık bu hale geldi.' Kamera kayıtları da var orada. Gerçeği katater takıldıktan bir hafta sonra öğrendik. Çocuğumun hakkını arıyorum. Başka bir hastaneye sevk olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu. 

Anne ve baba hastanede doktor ve sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Hastane beyaz kod verdi, aileden şikayetçi oldu.

Anne Nurgül Mustafa, "Hastaneye durumunu öğrenmek için gittim. 'Sen utanmadan nasıl geliyorsun yanıma, sen bizi şikayet etmişsin.' dediler. Ben haklıyım dedim sonra 'Beyaz kod verin gitsin dedi doktor.' Bağırdım, çağırdım hastaneden çıkarmak istiyorum dedim. Kadın bana 'Anne olsaydın da 30 hafta karnında tutsaydın bunlar yaşanmazdı.' dedi Bunu nasıl bana diyorsun dedim. Bunu demesi beni şok etti." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması - 2

"NE SEVK EDİYOR NE DE RAPOR VERİYOR"

Ailenin bebeklerinin başka bir hastaneye sevkini istiyor ancak iddialarına göre hastane bebeği sevk etmiyor hatta bebeğin sağlık durumunu ve yapılan tedavileri gösteren epikriz raporunu da aileye vermiyor.

Anne Nurgül Mustafa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

NTV'nin aradığı Güngören'deki konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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