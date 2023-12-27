Ömer Bolat kimdir? Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu.



Yüksek lisans eğitimini Avrupa Entegrasyonu alanında Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsünde tamamladı. Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsünün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme programından mezun oldu. Doktorasını Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde tamamladı.



2014 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesörlük unvanını almıştır. Eylül 2015 – Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Uluslararası Ekonomi, Yönetim, İşletme ve Girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermiştir.

1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. “Girişimcilik ve Yeni İş Modelleri” ile “Liderlik Teorileri” dersleri vermiştir. 30’a yakın rapor, 4 kitap ve 300’ü aşkın makalesi yayınlanmıştır.



İktisadi Kalkınma Vakfında (İKV) 1982-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışan Bolat, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulundaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl süresince MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı.



2008’den bu yana MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. 2006-2008 yılları arasında 3 yıl boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. ALBAYRAK Holding A.Ş.’de Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den 2 Haziran 2023 tarihine kadar, 23 yıl boyunca görev yapmıştır.



2015 yılı Haziran ayından itibaren Albayrak Medya Grubu tarafından yayınlanan Derin Ekonomi, Haziran 2019’dan bu yana ise Z-Raporu isimli ekonomi dergilerinin üst yöneticiliğini ve köşe yazarlığını yapmıştır. KREA-MICE Organizasyonunun 2021 ve 2022 yıllarında düzenlediği Altın Lider Ödülleri Yarışmasında iki yıl üst üste “Türkiye’nin En Başarılı CEO’ları – Altın Lider Ödülü”nü kazanmıştır.



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 – 2016 yıllarında AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyesi olarak çalışmalar yapmıştır.



İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyeliği, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, TOBB Türkiye - Pakistan İkili Ortak Ticaret ve Sanayi Odası Türk Tarafı Başkanlığı, TOBB-TİM Yönetim Kurulu üyeliği, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Konya Sanayici ve İşadamları Derneği İstişare Heyeti üyeliği, Arap-Türk İşadamları Derneği Yüksek İstişare Heyeti üyeliği, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Yüksek Müşavere Heyeti üyeliği, İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı ve Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfında Kurucular Kurulu üyeliği, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yüksek İstişare Heyeti üyeliği, Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi İstişare Kurulu üyeliği, İktisatçılar Derneği İstişare Heyeti üyeliği, Dostlar Divanı İstişare Heyeti üyeliği, 7 Hilal Gençlik Derneği Akil İnsanlar Heyeti üyeliği, Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği İstişare Kurulu üyeliği, Karadeniz Vakfı üyeliği, Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği Yüksek İstişare Heyeti üyeliği, İstanbul Aile Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.



Ayrıca, Eylül 2015 - Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyeliği ve İZÜ Girişimcilik ve Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliği, 2013-2017 yıllarında ise KİSVA-Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliği yapmıştır.



04 Haziran 2023 tarihli ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Ömer Bolat, evli, 2 çocuk babası olup, çok iyi düzeyde İngilizce ve iyi düzeyde Almanca bilmektedir.