Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemiz için dönüm noktası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin kararıyla 11 yıldır ülke yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ettiğini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"10 AĞUSTOS BİR DÖNÜM NOKTASI"

10 Ağustos 2014'ün Türkiye'deki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çelik, bu tarihte milletin Türkiye Yüzyılı'na ulaşmayı sağlayacak büyük bir karara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çelik, "Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.