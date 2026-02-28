Ömer Çelik: 28 Şubat düşmanlık projesiydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik postmodern darbe olarak 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çelik, 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir kötülük ve düşmanlık projesi olduğunu, dış destekli bu süreçte binlerce gencin dünyasının karardığını söyledi.

"Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü." ifadelerini kullanan Çelik, "Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi." açıklamasında bulundu.

Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir.”