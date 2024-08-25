Ömer Çelik: "Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri bu kişinin kendisine ayna tutmasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" dedi.

Ömer Çelik: "Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri bu kişinin kendisine ayna tutmasıdır"

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur"

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine ilk kez Ahlat'ta toplandı |  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer mutlaka Filistin'in olacak

Kabine ilk kez Ahlat'ta toplandı |  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer mutlaka Filistin'in olacak

Bakan Tunç: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kayıp olarak aranan Devrim öğretmenin cesedi bulundu: Cinayete kurban gitmiş!

Kayıp olarak aranan Devrim öğretmenin cesedi bulundu: Cinayete kurban gitmiş!

Beyoğlu Belediyesi 25 ton ücretsiz domates dağıttı

Beyoğlu Belediyesi 25 ton ücretsiz domates dağıttı

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. İlgürel son yolculuğuna uğurlandı

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. İlgürel son yolculuğuna uğurlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...