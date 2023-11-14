Ömer Çelik: Anayasal organlar arasında farklı kanaatler çıkabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı "AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı" ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



ÖZGÜR ÖZEL'E ''DARBE'' TEPKİSİ



Yargıtay'ın, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "darbe" ifadesini kullanmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Çelik, Anayasa'nın, Cumhurbaşkanlığı makamına devlet organları arasında uyumun gözetilmesi görevini verdiğini hatırlattı.



Demokrasilerde anayasal organlar arasında birtakım farklı kanaatlerin çıkabileceğini belirten Çelik, "Bu çıktığı zaman bu uyumun sağlanması görevi Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Hakem pozisyondayız, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz' dedi. Eğer bu uyumun sağlanması bakımından yasal ve anayasal boşluklar varsa bunların giderilmesi TBMM'nin görevidir." dedi.

"TÜRKİYE'DE REJİMİMİZ ÜZERİNDE MUTABAKAT TAMDIR"



CHP Genel Başkanı Özel'in "sokak çağrısı yapması" ve "Türkiye'de darbe var" şeklindeki açıklamalarını, "Yassıada zihniyeti" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:



"Onlar demokratik kültüre alışkın olmadıkları için Türkiye'de demokratik hayatta çözülmesi gereken mesele çıktığında, bunu sürekli olarak hemen bir 'darbe girişimi' olarak sunmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki en büyük meselelerden biri, demokratik hayat içindeki olağan birtakım tartışmaları CHP'nin öteden beri bir rejim tartışması haline getirmesidir. İktidara geldiğimiz zamandan beri herhangi bir konuda sistem üzerinde bir iyileştirme, reform yapmaya çalıştığımızda CHP bunu rejim tartışması haline getirirdi. Türkiye'de rejimimiz üzerinde mutabakat tamdır, rejim ile ilgili Türkiye'nin bir problemi yoktur."



Türkiye'de rejimin çeşitli darbe ve post-modern darbelerle tehdit edildiğini, esas rejim krizlerinin askeri veya bürokratik vesayet zamanlarında, demokratik rejim ortadan kaldırılmak istendiği zamanlarda yaşandığını belirten Çelik, "O darbe veya vesayet girişimlerine en büyük destek veren siyasi organizasyon kimdir? CHP. Kendilerinin böyle bir geleneği varken demokratik, devlet hayatının içinde çıkabilecek her krizi 'bir darbe' olarak nitelendirmeleri yanlıştır." diye konuştu.

