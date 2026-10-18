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Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı

18.10.2026 14:40

Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutladığı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

 

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

“Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir.”